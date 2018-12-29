Адвокат прокомментировала расширение зоны контроля Украины в Чёрном море

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Анна Лушникова
Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала решение украинского президента Петра Порошенко подписать закон о расширении зоны контроля Украины в Чёрном море с 12 морских миль до 24.
Адвокат прокомментировала расширение зоны контроля Украины в Чёрном море
  • Reuters

«В соответствии с Конвенцией ООН о морском праве 1982 года, каждое государство вправе увеличить прилежащую зону, но не больше 12 морских миль от территориального моря. То есть формально Порошенко ссылается как раз на положения этой конвенции и на 12 морских миль расширил действие юрисдикции своих пограничников. Пограничники в соответствии с конвенцией могут преследовать нарушителей, только и всего. Это может касаться только той зоны Украины, которая выходит в Чёрное море и не соприкасается с территориальными водами Российской Федерации или другого государства», — считает Ярмуш.

Она также обратила внимание, что в случае схожих действий в Азовском море Украина нарушит морское право, потому что акватория относится к внутренним водам и действия в ней требуют взаимных соглашений.

Ранее Порошенко подписал закон о расширении зоны контроля Украины в Чёрном море с 12 морских миль до 24.

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