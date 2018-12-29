В Госдуме оценили расширение зоны контроля Украины в Чёрном море

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение украинского президента Петра Порошенко подписать закон о расширении зоны контроля Украины в Чёрном море с 12 морских миль до 24 морских миль.

«На Украине по-прежнему хотят политизировать вопрос Керченского пролива, продолжить провокацию в отношении акватории и движения там военных судов. Это ни к чему хорошему не приведёт», — сказал депутат.

Морозов также отметил, что «все нарушители, которые незаконно осуществляют судоходство в российской акватории, буду привлекаться к установленной международным правом ответственности».

Ранее Порошенко подписал закон о расширении зоны контроля Украины в Чёрном море с 12 морских миль до 24 морских миль.