Эксперт прокомментировал возможную денонсацию договора об Азовском море

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал возможную денонсацию договора об Азовском море.

Как считает эксперт, Киев взял свои слова обратно, и произошло это в первую очередь под давлением Европы.

«В частности, комиссар по внешним делам ЕС Федерика Могерини заявила об обеспокоенности ситуацией в Чёрном и Азовском морях, напомнив о том, что эти моря «европейские». Это был намёк Киеву успокоиться», — пояснил Рябов.

Со своей стороны, политолог, профессор Института права и национальной безопасности РАНХиГС при президенте России Александр Михайленко в беседе с газетой «Вечерняя Москва» сказал, что в любой сложной ситуации нужно обеспечить контакт между сторонами, чтобы они вели диалог и совместно решали спорные моменты.

В данном случае, пояснил эксперт, это договор об Азовском море.

По словам Михайленко, речь идёт о той самой правовой базе, которая позволяет вести переговоры.

«Если этого не будет, то и без того непростая ситуация только обострится», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе её визита на Украину вопросы сотрудничества, а также ситуацию в Азовском море и в Донбассе.