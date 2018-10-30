Бывший украинский министр прокомментировал ситуацию с ценами на газ

Экс-министр ЖКХ, глава Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на газ.

По словам Кучеренко, обещание кандидата в президенты Юлии Тимошенко снизить газовые тарифы для населения — чисто политическое заявление.

«Но оно тем не менее имеет под собой экономическую подоплёку. Я понимаю слова Тимошенко таким образом: нужно в любом случае привести все тарифы в законодательное поле», — сказал бывший министр.

Как полагает Кучеренко, сегодняшние тарифы на газ, воду, тепло и многое другое «абсолютно незаконны».

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров оценил заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который назвал ненаучной фантастикой требование вернуть цены на газ для украинцев на прежний уровень.

В сентябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН отреагировал на заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.