Бывший украинский министр прокомментировал ситуацию с ценами на газ
- РИА Новости
По словам Кучеренко, обещание кандидата в президенты Юлии Тимошенко снизить газовые тарифы для населения — чисто политическое заявление.
«Но оно тем не менее имеет под собой экономическую подоплёку. Я понимаю слова Тимошенко таким образом: нужно в любом случае привести все тарифы в законодательное поле», — сказал бывший министр.
Как полагает Кучеренко, сегодняшние тарифы на газ, воду, тепло и многое другое «абсолютно незаконны».
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров оценил заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который назвал ненаучной фантастикой требование вернуть цены на газ для украинцев на прежний уровень.
В сентябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН отреагировал на заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.