В Госдуме оценили реакцию Гройсмана на идею отменить повышение цен на газ для украинцев

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с ФАН оценил заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который назвал ненаучной фантастикой требование вернуть цены на газ для украинцев на прежний уровень.

«У властей Украины есть указание МВФ, и они его выполняют. Это прямо предписано соглашением о так называемой евроинтеграции — Киев должен выполнять команды МВФ», — сказал Фёдоров.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что Украина это исполнит.

Ранее Гройсман поинтересовался, смогут ли предлагающие отменить решение по ценам на газ «защитники обездоленных» договориться с Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком «о том, что это условие ликвидируется».

В сентябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН отреагировал на заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.