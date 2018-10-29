В Госдуме оценили реакцию Гройсмана на идею отменить повышение цен на газ для украинцев
- РИА Новости
«У властей Украины есть указание МВФ, и они его выполняют. Это прямо предписано соглашением о так называемой евроинтеграции — Киев должен выполнять команды МВФ», — сказал Фёдоров.
По его словам, нет никаких сомнений в том, что Украина это исполнит.
Ранее Гройсман поинтересовался, смогут ли предлагающие отменить решение по ценам на газ «защитники обездоленных» договориться с Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком «о том, что это условие ликвидируется».
В сентябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН отреагировал на заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.