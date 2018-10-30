Украинская певица Приходько уходит в политику

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Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что намерена присоединиться к команде главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
Украинская певица Приходько уходит в политику
  • ©Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Обдумывая своё будущее, я пришла к выводу, что как политик я получу больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещённым лицам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины», — написала Приходько в Facebook.

По её словам, многие политики предлагали ей сотрудничество, однако она остановила свой выбор на Тимошенко, поскольку считает её самым сильным политиком на Украине и поскольку она импонирует ей своими человеческими качествами.

Приходько выразила уверенность, что в этой команде ей удастся реализовать свой потенциал политика.

Ранее опрос показал, что 5% украинцев готовы отдать свои голоса на президентских выборах за лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

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