Украинская певица Приходько уходит в политику
- ©Pravda Komsomolskaya/Russian Look
- globallookpress.com
«Обдумывая своё будущее, я пришла к выводу, что как политик я получу больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещённым лицам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины», — написала Приходько в Facebook.
По её словам, многие политики предлагали ей сотрудничество, однако она остановила свой выбор на Тимошенко, поскольку считает её самым сильным политиком на Украине и поскольку она импонирует ей своими человеческими качествами.
Приходько выразила уверенность, что в этой команде ей удастся реализовать свой потенциал политика.
Ранее опрос показал, что 5% украинцев готовы отдать свои голоса на президентских выборах за лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.