Путин 31 октября встретится с Додоном

Президент России Владимир Путин 31 октября проведёт переговоры с лидером Молдавии Игорем Додоном.

«31 октября в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который посетит Россию с официальным визитом», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ожидается, что в ходе встречи стороны рассмотрят ключевые вопросы взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Ранее Додон в интервью газете «Известия» рассказал, что намерен отправиться с официальным визитом в Россию в конце октября текущего года.

В июле в ходе встречи с Путиным Додон заявил, что Молдавия не собирается дружить с Западом против России.