Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине

Россиян призывают учитывать информацию об угрозе сибирской язвы на Украине при планировании поездок в эту страну. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в конце октября стало известно о случае заболевания коровы в одной из деревень в Саратском районе Одесской области.

При этом в сентябре в указанном районе уже фиксировали вспышку сибирской язвы, во время которой от коровы заразились пять человек.

«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — указали в службе.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины подтвердили один случай заболевания сибирской язвой.