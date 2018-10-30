Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине

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Россиян призывают учитывать информацию об угрозе сибирской язвы на Украине при планировании поездок в эту страну. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в конце октября стало известно о случае заболевания коровы в одной из деревень в Саратском районе Одесской области.

При этом в сентябре в указанном районе уже фиксировали вспышку сибирской язвы, во время которой от коровы заразились пять человек. 

«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — указали в службе.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины подтвердили один случай заболевания сибирской язвой.

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