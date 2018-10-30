Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине
По данным ведомства, в конце октября стало известно о случае заболевания коровы в одной из деревень в Саратском районе Одесской области.
При этом в сентябре в указанном районе уже фиксировали вспышку сибирской язвы, во время которой от коровы заразились пять человек.
«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — указали в службе.
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины подтвердили один случай заболевания сибирской язвой.