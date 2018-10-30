В Польше увидели угрозу для экономики в нехватке рабочих с Украины

Глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот заявил, что возможный отток украинских рабочих в Германию является угрозой для экономики Польши.

Как сообщает RzeczPospolita, в ФРГ могут упростить получение рабочей визы для приезжих из не входящих в ЕС стран.

Как прогнозирует служба занятости, в этом случае порядка 59% трудовых мигрантов с Украины выберут немецкие компании.

«Это огромная угроза для польской экономики», — сказал Инглот.

Он добавил, что из-за смягчения миграционного законодательства в ФРГ нехватка кадров в польских компаниях может увеличиться до 500 тыс. вакансий.

«Это негативно скажется на экономическом росте в Польше. Также это вызовет огромное давление на уровень зарплат и приведёт к снижению конкурентоспособности наших компаний», — заявил Инглот.

По словам предпринимателя Дариуша Блохера, примерно четверть работников строительной сферы Польши — это украинцы и белорусы. По его мнению, без них компании «не смогут справиться».

Ранее бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин заявил, что стране понадобится минимум 100 лет, чтобы достичь уровня Польши.