В Киеве заявили, что Украина сможет достичь уровня Польши за 100 лет

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Бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украине понадобится минимум 100 лет для того, чтобы достичь уровня Польши.

Литвин  прокомментировал заявление украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, пообещавшего, что на Украине через пять лет будет сильная экономика.

Он отметил, что, по подсчётам специалистов, Украине для достижения экономики уровня 2013 года «при таких темпах экономической работы» нужно 32 года. 

«А чтобы достичь уровня нынешней Польши, нужно 100 лет, и это при условии, что Польша остановится и будет ждать Украину», — добавил Литвин.

Политик считает, что кабмину Украины нужно признать, что «за последние четыре года страну убили, а теперь власть списывает непрофессионализм на войну».

Ранее стало известно, что трудовые мигранты в Польше перевели на Украину за год $3,2 млрд.

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