ЦИК Грузии объявил итоги выборов президента после подсчёта 100% голосов

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Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает 38,64% голосов по результатам подсчёта 100% данных с избирательных участков.
ЦИК Грузии объявил итоги выборов президента после подсчёта 100% голосов
  • Reuters

Как передаёт Sputnik Грузия, основного конкурента политика, Григола Вашадзе, поддержали 37,74% избирателей.

Для победы в первом туре нужно было набрать более 50% голосов. В ЦИК сообщили, что второй тур президентских выборов состоится до 2 декабря.

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