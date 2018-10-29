ЦИК Грузии объявил итоги выборов президента после подсчёта 100% голосов
Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает 38,64% голосов по результатам подсчёта 100% данных с избирательных участков.
- Reuters
Как передаёт Sputnik Грузия, основного конкурента политика, Григола Вашадзе, поддержали 37,74% избирателей.
Для победы в первом туре нужно было набрать более 50% голосов. В ЦИК сообщили, что второй тур президентских выборов состоится до 2 декабря.
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