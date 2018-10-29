Парламент Армении вновь отклонил поправки в Избирательный кодекс

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Парламент Армении повторно отклонил поправки в Избирательный кодекс страны.
Парламент Армении вновь отклонил поправки в Избирательный кодекс
  • © Gevorg Ghazaryan
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«За законопроект проголосовали 62 депутата (при необходимых 63. — RT), против — два. Решение не принято», — заявила вице-спикер парламента Арпине Ованнисян.

Отмечается, что поправки предусматривают снижение проходного порога на выборах.

Ранее сообщалось, что парламент Армении отказался одобрить изменения в Избирательный кодекс.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян назвал это решение саботажем.

16 октября он сообщил, что подал в отставку, объяснив это необходимостью назначить внеочередные парламентские выборы.

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