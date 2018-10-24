Парламент Армении не избрал Пашиняна кандидатом на пост премьера
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, таким образом положено начало процедуре роспуска законодательного органа.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что отказ парламента страны одобрить изменения в Избирательный кодекс является саботажем.
16 октября он сообщил, что подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Пашинян объяснил это необходимостью назначить внеочередные парламентские выборы.