Парламент Армении не избрал Пашиняна кандидатом на пост премьера

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Депутаты парламента Армении не избрали Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра страны.
Парламент Армении не избрал Пашиняна кандидатом на пост премьера
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, таким образом положено начало процедуре роспуска законодательного органа.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что отказ парламента страны одобрить изменения в Избирательный кодекс является саботажем.

16 октября он сообщил, что подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Пашинян объяснил это необходимостью назначить внеочередные парламентские выборы.

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