Парламент Армении не избрал Пашиняна кандидатом на пост премьера

Депутаты парламента Армении не избрали Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра страны.

Как сообщает РИА Новости, таким образом положено начало процедуре роспуска законодательного органа.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что отказ парламента страны одобрить изменения в Избирательный кодекс является саботажем.

16 октября он сообщил, что подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Пашинян объяснил это необходимостью назначить внеочередные парламентские выборы.