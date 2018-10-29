Зурабишвили лидирует на выборах в Грузии после подсчёта 13% голосов
Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на данные ЦИК.
На втором месте — кандидат от объединённой оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе (37,93%). На третьем месте оказался кандидат от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Давид Бакрадзе, он набирает 10,83% голосов.
Ранее сообщалось, что в Грузии завершилось голосование на президентских выборах.
По данным экзитпола, независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует с 52,3% голосов.