Зурабишвили лидирует на выборах в Грузии после подсчёта 13% голосов

После подсчета 13,8% голосов избирателей на выборах президента Грузии лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, набравший 40,05%.

Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на данные ЦИК.

На втором месте — кандидат от объединённой оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе (37,93%). На третьем месте оказался кандидат от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Давид Бакрадзе, он набирает 10,83% голосов.

Ранее сообщалось, что в Грузии завершилось голосование на президентских выборах.

По данным экзитпола, независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует с 52,3% голосов.