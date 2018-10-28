Депутат Рады вызвал полицию на «Дискотеку 80-х» из-за людей в пионерских галстуках

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев заявил, что посетил в Киеве «Дискотеку 80-х» и вызвал туда полицию из-за людей, которые пришли в пионерских галстуках и пилотках.
Депутат Рады вызвал полицию на «Дискотеку 80-х» из-за людей в пионерских галстуках
  • РИА Новости

«Пошёл с женой Натальей Фицич во Дворец спорта на «Дискотеку 80-х». Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещённой коммунистической символикой», — написал депутат в Facebook.

При этом Арьев отметил, что они «вели себя как типичные советские люди».

По словам депутата, на место прибыла полиция, после чего мужчины сняли себя галстуки и пилотки.

«Заявление в полицию написал. Больше их не видел. Полконцерта испорчено, но мы не жалеем», — добавил депутат.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец рассказала о том, как на Украине «революция родила монстра».

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