Депутат Рады вызвал полицию на «Дискотеку 80-х» из-за людей в пионерских галстуках

Депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев заявил, что посетил в Киеве «Дискотеку 80-х» и вызвал туда полицию из-за людей, которые пришли в пионерских галстуках и пилотках.

«Пошёл с женой Натальей Фицич во Дворец спорта на «Дискотеку 80-х». Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещённой коммунистической символикой», — написал депутат в Facebook.

При этом Арьев отметил, что они «вели себя как типичные советские люди».

По словам депутата, на место прибыла полиция, после чего мужчины сняли себя галстуки и пилотки.

«Заявление в полицию написал. Больше их не видел. Полконцерта испорчено, но мы не жалеем», — добавил депутат.

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