Депутат Рады вызвал полицию на «Дискотеку 80-х» из-за людей в пионерских галстуках
- РИА Новости
«Пошёл с женой Натальей Фицич во Дворец спорта на «Дискотеку 80-х». Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещённой коммунистической символикой», — написал депутат в Facebook.
При этом Арьев отметил, что они «вели себя как типичные советские люди».
По словам депутата, на место прибыла полиция, после чего мужчины сняли себя галстуки и пилотки.
«Заявление в полицию написал. Больше их не видел. Полконцерта испорчено, но мы не жалеем», — добавил депутат.
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