В Киеве опасаются возможной потери контроля над Закарпатьем

Короткая ссылка
На Украине опасаются потери Закарпатья в связи с отсутствием в этом регионе «политики центральной власти». Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.
В Киеве опасаются возможной потери контроля над Закарпатьем
  • © Официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины

По его словам, с  первого дня независимости на территории Украины три региона страны «были отданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти» — среди них замминистра назвал Крым, Донецк и Закарпатье.

«Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока ещё нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», — рассказал он в интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, ситуация с Закарпатьем и Венгрией была «спецоперацией».

Ранее сообщалось, что в Закарпатье появились билборды со словами о «венгерском сепаратизме».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить