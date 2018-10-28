В ЛНР сообщили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом информирует «Луганский информационный центр» со ссылкой на оборонное ведомство республики.
«Обстрелам подверглись районы Алмазной, сёл Лозовое, Калиновка, Калиново-Борщеватое и Желобок», — говорится в сообщении.
По уточнённым данным, огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.
Ранее в ЛНР заявляли, что Киев стягивает военную технику к линии соприкосновения в Донбассе.