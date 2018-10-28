В ЛНР сообщили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует «Луганский информационный центр» со ссылкой на оборонное ведомство республики. 

«Обстрелам подверглись районы Алмазной, сёл Лозовое, Калиновка, Калиново-Борщеватое и Желобок», — говорится в сообщении.

По уточнённым данным, огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.

Ранее в ЛНР заявляли, что Киев стягивает военную технику к линии соприкосновения в Донбассе.

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