Украинский фильм о войне в Донбассе могут снять с проката из-за плохих сборов
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«Есть информация, что фильм готовятся снять с проката из-за плохих сборов», — написал Дзюба на своей странице в Facebook.
По данным сайта «Кино-театр.ua», фильм вышел в прокат 11 октября и собрал 753 тыс. гривен. При этом бюджет фильма составил почти 40 млн гривен.
Ранее сообщалось, что на российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи прошла премьера фильма Дениса Шабаева «Мира», действие которого происходит в Донбассе в наши дни.