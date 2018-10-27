Эксперт оценил заявление главы «Нафтогаза» о состоянии экономики Украины

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал RT заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию падают в геометрической прогрессии.

По словам эксперта, Украина «находится на пути к XV веку по структуре производства».

«Происходит упадок городов, деградация промышленного производства, потому что большое количество квалифицированных, грамотных и непьющих людей уехали c Украины работать в Россию, Казахстан, Польшу и другие страны. Государство осталось не с самым лучшим составом трудовых ресурсов и при этом под жесточайшим диктатом МВФ и ЕС… Государственная политика убила внутренний рынок, просто разорила потребителя и будет разорять его дальше, потому что повышение цены на газ, предусмотренное в связи с требованиями МВФ, ещё больше понизит уровень жизни и потребления», — отметил эксперт.

Колташов также добавил, что в стране запущены «глубоко деструктивные» процессы.

«Идёт фактически распад единого рынка, полноценного административного регулирования, потеря контроля над бюрократией. Даже той, которая была до 2014 года. Стремительный рост низовой и среднего уровня коррупции. Наличие вооружённых банд... Какой рынок капитала и свободная конкуренция? Чтобы обеспечить какую-то свободную конкуренцию, нужен закон и порядок», — подчеркнул он.

Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что Украина является «классическим фейл-кейсом», шансы которого выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии.