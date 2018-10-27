Глава «Нафтогаза» назвал Украину «классическим фейл-кейсом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина является «классическим фейл-кейсом», шансы которого выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии.

Об этом сообщает журнал «Новое время».

«Если убрать эмоции, мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки», — считает Коболев.

По его словам, вопрос «как Украине выиграть в глобальной конкуренции» становится сложнее с каждым годом.

Коболев предположил, что страны-лидеры будут и дальше развиваться высокими темпами, в связи с чем к ним уйдут квалифицированные кадры.

Глава «Нафтогаза» добавил, что «фактор качества человеческого потенциала становится самым важным». Он констатировал, что шансы Украины выйти в лидеры «падают в геометрической прогрессии».

Ранее в ЕС заявили, что Украина может стать важнейшим газовым рынком региона.