Глава «Нафтогаза» назвал Украину «классическим фейл-кейсом»
Об этом сообщает журнал «Новое время».
«Если убрать эмоции, мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки», — считает Коболев.
По его словам, вопрос «как Украине выиграть в глобальной конкуренции» становится сложнее с каждым годом.
Коболев предположил, что страны-лидеры будут и дальше развиваться высокими темпами, в связи с чем к ним уйдут квалифицированные кадры.
Глава «Нафтогаза» добавил, что «фактор качества человеческого потенциала становится самым важным». Он констатировал, что шансы Украины выйти в лидеры «падают в геометрической прогрессии».
Ранее в ЕС заявили, что Украина может стать важнейшим газовым рынком региона.