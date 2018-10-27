Суд в Киеве открыл производство по иску депутата Рады к Порошенко
Отмечается, что иск касается защиты чести, достоинства и возмещения морального вреда.
«Открыть производство по гражданскому делу по иску к президенту Украины и частному предприятию о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда», — говорится в решении суда.
Также суд назначил подготовительное заседание по данному производству на 14 января 2019 года.
По данным телеканала, 1 октября Онищенко написал в своём Facebook, что подаст иск против Порошенко за клевету, так как украинский президент назвал его преступником.
Ранее стало известно, что на Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви на Украине.