Суд в Киеве открыл производство по иску депутата Рады к Порошенко

Печерский суд Киева открыл производство по иску депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко к президенту Украины Петру Порошенко и одному из украинских СМИ. Об этом информирует телеканал NewsOne со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что иск касается защиты чести, достоинства и возмещения морального вреда.

«Открыть производство по гражданскому делу по иску к президенту Украины и частному предприятию о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда», — говорится в решении суда.

Также суд назначил подготовительное заседание по данному производству на 14 января 2019 года.

По данным телеканала, 1 октября Онищенко написал в своём Facebook, что подаст иск против Порошенко за клевету, так как украинский президент назвал его преступником.

Ранее стало известно, что на Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви на Украине.