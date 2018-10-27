В УПЦ МП назвали рейдерством планы по переименованию церкви на Украине

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В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что юридическое название религиозной организации нельзя менять без её согласия, а планы о переименовании церкви на Украине являются рейдерством.

Об этом заявил заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

«Юридическое название религиозной организации не может изменять кто-либо без желания самого юридического лица», — приводятся его слова на сайте УПЦ МП.

Он напомнил о том, что существует «принцип автономности религиозных организаций».

«Все намерения забрать у нас название являются чистой воды рейдерством», — отметил Данилевич.

В УПЦ МП добавили, что «какие бы законы не принимались, они не будут иметь силу», так как «любой апелляционный суд, не говоря уже о европейском суде, отменит такое решение».

Ранее глава неканонической УПЦ Киевского патриахата Филарет заявил, что УПЦ МП должна сменить своё название.

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