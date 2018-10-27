В УПЦ МП назвали рейдерством планы по переименованию церкви на Украине
Об этом заявил заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.
«Юридическое название религиозной организации не может изменять кто-либо без желания самого юридического лица», — приводятся его слова на сайте УПЦ МП.
Он напомнил о том, что существует «принцип автономности религиозных организаций».
«Все намерения забрать у нас название являются чистой воды рейдерством», — отметил Данилевич.
В УПЦ МП добавили, что «какие бы законы не принимались, они не будут иметь силу», так как «любой апелляционный суд, не говоря уже о европейском суде, отменит такое решение».
Ранее глава неканонической УПЦ Киевского патриахата Филарет заявил, что УПЦ МП должна сменить своё название.