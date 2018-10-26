Глава УПЦ КП заявил о необходимости смены названия УПЦ МП

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Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) должна сменить своё название.
Глава УПЦ КП заявил о необходимости смены названия УПЦ МП
  • © Michael Kudryavtsev/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Филарет на пресс-конференции в Киеве, так называемый объединительный собор по созданию единой поместной украинской церкви должен изменить название УПЦ МП на Российскую православную церковь на Украине.

«Те православные, духовенство, епископы и верующие, которые не захотят быть в УПЦ (Киевского патриархата. — RT), должны назваться Российской православной церковью на Украине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что синод добавил в полный титул своего предстоятеля Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

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