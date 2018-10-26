Глава УПЦ КП заявил о необходимости смены названия УПЦ МП

Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) должна сменить своё название.

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Филарет на пресс-конференции в Киеве, так называемый объединительный собор по созданию единой поместной украинской церкви должен изменить название УПЦ МП на Российскую православную церковь на Украине.

«Те православные, духовенство, епископы и верующие, которые не захотят быть в УПЦ (Киевского патриархата. — RT), должны назваться Российской православной церковью на Украине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что синод добавил в полный титул своего предстоятеля Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.