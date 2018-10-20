В УПЦ КП добавили в титул предстоятеля Киево-Печерскую лавру

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря сообщил, что синод добавил в полный титул своего предстоятеля Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

Как написал Зоря в Facebook, отныне полный официальный статус предстоятеля УПЦ КП звучит так: «Святейший и Блаженнейший (имя) архиепископ и митрополит Киева – матери городов русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр священноархимандрит».

По словам пресс-секретаря, Киево-Печерская и Почаевская лавры «давно являются ставропигиями Киевского престола», якобы исходя из решений 1991 и 1993 годов.

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