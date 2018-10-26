В Госдуме оценили слова немецкого дипломата о невозможности реализации Минских соглашений
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«Их никогда невозможно будет реализовать, если нет желания. Это самое главное — если есть стремление, то можно осуществить на практике что угодно. Если возникают какие-то потребности в доработке тех или иных соглашений, то здравомыслящие люди всегда садятся за стол переговоров и решают все вопросы», — сказал депутат.
Он выразил сожаление, что украинская сторона никогда не выражала заинтересованности в реализации Минских соглашений.
По его мнению, если у официального Киева нет интереса к решению вопроса, то договорённости действительно зайдут в тупик — при любых подписанных документах.
Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что отмена антироссийских санкций могла бы последовать за позитивными изменениями в реализации минских договорённостей, но прогресса по ним пока нет.