Белоруссия с начала конфликта на Украине приняла около 150 тысяч украинцев

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну с начала конфликта на Украине приехали около 150 тыс. человек.
Белоруссия с начала конфликта на Украине приняла около 150 тысяч украинцев
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Об этом, как сообщает БЕЛТА, он сказал в ходе встречи в Гомеле с украинским лидером Петром Порошенко.

Он также отметил, что многие из тех, кто приехал в Белоруссию, уже возвращаются назад.

«Но главное не в этом. Главное в том, что этот тяжёлый период прошёл. Нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились как со своими людьми. Так что Гомель — это хороший, тёплый город для украинцев», — заявил Лукашенко.

25—26 октября в белорусском Гомеле проходит первый форум регионов Белоруссии и Украины.

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