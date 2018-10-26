Белоруссия с начала конфликта на Украине приняла около 150 тысяч украинцев
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Об этом, как сообщает БЕЛТА, он сказал в ходе встречи в Гомеле с украинским лидером Петром Порошенко.
Он также отметил, что многие из тех, кто приехал в Белоруссию, уже возвращаются назад.
«Но главное не в этом. Главное в том, что этот тяжёлый период прошёл. Нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились как со своими людьми. Так что Гомель — это хороший, тёплый город для украинцев», — заявил Лукашенко.
25—26 октября в белорусском Гомеле проходит первый форум регионов Белоруссии и Украины.