Порошенко намерен посетить форум регионов в Белоруссии

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Украинский лидер Пётр Порошенко планирует приехать на форум регионов Белоруссии и Украины, заявил посол страны в Минске Игорь Кизим.
Порошенко намерен посетить форум регионов в Белоруссии
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«Да, у нас планируется форум на 25—26 октября, и изначально идея была… ещё во время визита Александра Григорьевича (Лукашенко) на Украину, что будет участие президентов (двух стран) под их патронатом. Визит (Порошенко. — RT) планируется», — цитирует Кизима РИА Новости.

Отмечается, что первый форум регионов Белоруссии и Украины пройдёт 25—26 октября в Гомеле, участие в мероприятии подтвердили 18 украинских областей.

Ранее Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы развития двусторонних отношений государств.

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