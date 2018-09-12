Порошенко намерен посетить форум регионов в Белоруссии
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«Да, у нас планируется форум на 25—26 октября, и изначально идея была… ещё во время визита Александра Григорьевича (Лукашенко) на Украину, что будет участие президентов (двух стран) под их патронатом. Визит (Порошенко. — RT) планируется», — цитирует Кизима РИА Новости.
Отмечается, что первый форум регионов Белоруссии и Украины пройдёт 25—26 октября в Гомеле, участие в мероприятии подтвердили 18 украинских областей.
Ранее Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы развития двусторонних отношений государств.