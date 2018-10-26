США прогнозируют сокращение производства молока на Украине

Короткая ссылка
В аналитическом отчёте Министерства сельского хозяйства США сообщается, что производство сырого молока на Украине будет сокращаться в текущем сельхозгоду.
США прогнозируют сокращение производства молока на Украине
  • globallookpress.com
  • © Nazar Furyk

«73% сырого молока на Украине производится личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) и 27% — агропромышленными предприятиями. Несмотря на хорошие закупочные цены, в 2018—2019 сельхозгоду ожидается сокращение производства молока в обоих подсекторах», — говорится в документе Минсельхоза США, с которым ознакомился RT.

В частности, в ведомстве отмечают низкую эффективность подсобных фермерских хозяйств.

Примерно 30% от общего количества молока, которое перерабатывают предприятия, закупается у населения, рассказал источник в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Он отметил, что качество такого молока очень низкое.

Как отмечается в документе Минсельхоза США, «незначительное увеличение» производства молока промышленными фермами сводится на нет из-за сокращения поголовья скота и снижения продуктивности частных подворий.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить