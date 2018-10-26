США прогнозируют сокращение производства молока на Украине
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«73% сырого молока на Украине производится личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) и 27% — агропромышленными предприятиями. Несмотря на хорошие закупочные цены, в 2018—2019 сельхозгоду ожидается сокращение производства молока в обоих подсекторах», — говорится в документе Минсельхоза США, с которым ознакомился RT.
В частности, в ведомстве отмечают низкую эффективность подсобных фермерских хозяйств.
Примерно 30% от общего количества молока, которое перерабатывают предприятия, закупается у населения, рассказал источник в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Он отметил, что качество такого молока очень низкое.
Как отмечается в документе Минсельхоза США, «незначительное увеличение» производства молока промышленными фермами сводится на нет из-за сокращения поголовья скота и снижения продуктивности частных подворий.
Подробнее о ситуации — в материале RT.