США прогнозируют сокращение производства молока на Украине

В аналитическом отчёте Министерства сельского хозяйства США сообщается, что производство сырого молока на Украине будет сокращаться в текущем сельхозгоду.

«73% сырого молока на Украине производится личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) и 27% — агропромышленными предприятиями. Несмотря на хорошие закупочные цены, в 2018—2019 сельхозгоду ожидается сокращение производства молока в обоих подсекторах», — говорится в документе Минсельхоза США, с которым ознакомился RT.

В частности, в ведомстве отмечают низкую эффективность подсобных фермерских хозяйств.

Примерно 30% от общего количества молока, которое перерабатывают предприятия, закупается у населения, рассказал источник в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Он отметил, что качество такого молока очень низкое.

Как отмечается в документе Минсельхоза США, «незначительное увеличение» производства молока промышленными фермами сводится на нет из-за сокращения поголовья скота и снижения продуктивности частных подворий.

Подробнее о ситуации — в материале RT.