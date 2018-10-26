В ЛНР заявили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что украинские силовики в течение суток шесть раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе населённых пунктов Лозовое, Калиново, Логвиново, Сокольники и Донецкий.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные подводят технику к линии соприкосновения в Донбассе.