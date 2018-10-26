Украинский политик рассказал о газовом обмане населения

Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что компания «Нафтогаз» является «огромной аферой», которая «вымывает деньги из страны».

Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Спивак отметил, что украинцев обманывают, что страна «слезла с российской газовой иглы», однако Украина всё равно закупает российский газ через европейские страны, «реверсным путём».

По его словам, Украина добывает почти 19 млрд кубометров газа, а всё население страны потребляет 17 млрд кубометров газа.

Он также акцентировал внимание на то, что в стране подняли цены на газ.

«А кому это нужно? В первую очередь это выгодно НАК «Нафтогаз», которая является огромной аферой и финансовой прокладной, так как она ничего не добывает и не делает», — сказал он.

По его словам, украинцы «переплачивают в 6-8 раз цену на газ».

Спивак считает, что в компании берут украинский и российский газ, после чего «бадяжат его и получают с этого сверхприбыль».

Ранее в Социалистической партии Украины призвали граждан не платить за газ.