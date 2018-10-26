Украинский политик рассказал о газовом обмане населения
Об этом сообщает телеканал NewsOne.
Спивак отметил, что украинцев обманывают, что страна «слезла с российской газовой иглы», однако Украина всё равно закупает российский газ через европейские страны, «реверсным путём».
По его словам, Украина добывает почти 19 млрд кубометров газа, а всё население страны потребляет 17 млрд кубометров газа.
Он также акцентировал внимание на то, что в стране подняли цены на газ.
«А кому это нужно? В первую очередь это выгодно НАК «Нафтогаз», которая является огромной аферой и финансовой прокладной, так как она ничего не добывает и не делает», — сказал он.
По его словам, украинцы «переплачивают в 6-8 раз цену на газ».
Спивак считает, что в компании берут украинский и российский газ, после чего «бадяжат его и получают с этого сверхприбыль».
Ранее в Социалистической партии Украины призвали граждан не платить за газ.