Эксперт назвал характеризующую деятельность украинских властей триаду

Эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто о том, что отношения между Венгрией и Украиной значительно ухудшились из-за отсутствия изменений в ситуации с правами национальных меньшинств.

«Вопрос заключается в том, что нынешнее киевское руководство отличается некой политической наивностью, некомпетентностью и одновременно наглостью. Вот эта триада и характеризует деятельность украинских властей на международной арене. И, видимо, в самом начале, когда они взяли курс на вестернизацию страны, у них было наивное представление, что достаточно объявить Украину союзником или частью коллективного Запада, и все остальные вопросы не будут иметь никакого значения, а украинское руководство получит полную свободу действий в вопросах внутренней политики», — заявил эксперт.

Как отметил Оленченко, в настоящее время для киевских властей «обнажается истина, что независимо от того, считают ли они себя западниками, существуют реалии, которые надо признавать и уважать».

«Надо исходить из того, что на Украине проживает достаточно много национальных групп и уже не раз звучали лозунги о том, что для страны был бы оптимален переход в состояние федеративного государства. В данный момент украинские власти пытаются замалчивать остроту отношений с Венгрией и Румынией, делая ремарки и реплики для украинской печати о том, что вопрос вот-вот будет урегулирован», — отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что Венгрия и Румыния придерживаются другой позиции в этом конфликте.

«Они не собираются спускать этот вопрос на тормозах и будут последовательно и целенаправленно отстаивать свои права. Украинские власти не понимают этого, им наивно кажется, что ведущие страны Запада будут на их стороне. Но это не так. Их не будут поддерживать в организационном плане ни ЕС, ни НАТО, ни тем более отдельные страны. Им придётся напрямую выяснять отношения с Венгрией и Румынией. Эта проблема расширяется и становится очень существенной для киевских властей», — заключил эксперт.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что отношения с Украиной ухудшились из-за ситуации с правами национальных меньшинств.