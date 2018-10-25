МИД Латвии возмутился закупкой властями Даугавпилса трамваев в Твери

Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что «не понимает решения», принятого Даугавпилсской думой по закупке трамваев производства Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ).

«МИД и в переписке с компетентными ведомствами Латвии, и в публичном пространстве неоднократно указывал на риски, к которым может привести эта сделка. Но при этом следует учитывать, что сферой ответственности МИД не является надзор над решениями Даугавпилсской думы в области общественных закупок», — приводит LETA заявление ведомства.

По мнению Полиции безопасности Латвии, закупка трамваев у ТВЗ несёт «репутационные риски».

Как отмечает Delfi, ТВЗ является частью российского Трансмашхолдинга. По версии журналистов телеканала TV3, входящие в этот холдинг российские заводы изготавливают продукцию, которая применяется в военных нуждах.

В свою очередь, представители Трансмашхолдинга объяснили, что информация о связи ТВЗ с производством вооружений не соответствует действительности.

«Никаких вооружений, включая «стартовые платформы для межконтинентальных ракет», ни ТВЗ, ни какой-либо другой завод Трансмашхолдинга не производит», — говорится в ответе.

Ранее сообщалось, что латвийские спецслужбы проверяют информацию СМИ о том, что семейная пара из Латвии открыла ресторан в Крыму.