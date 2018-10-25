МИД Латвии возмутился закупкой властями Даугавпилса трамваев в Твери

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что «не понимает решения», принятого Даугавпилсской думой по закупке трамваев производства Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ).
МИД Латвии возмутился закупкой властями Даугавпилса трамваев в Твери
  • ©Victor Lisitsyn
  • globallookpress.com

«МИД и в переписке с компетентными ведомствами Латвии, и в публичном пространстве неоднократно указывал на риски, к которым может привести эта сделка. Но при этом следует учитывать, что сферой ответственности МИД не является надзор над решениями Даугавпилсской думы в области общественных закупок», — приводит LETA заявление ведомства.

По мнению Полиции безопасности Латвии, закупка трамваев у ТВЗ несёт «репутационные риски».

Как отмечает Delfi, ТВЗ является частью российского Трансмашхолдинга. По версии журналистов телеканала TV3, входящие в этот холдинг российские заводы изготавливают продукцию, которая применяется в военных нуждах.

В свою очередь, представители Трансмашхолдинга объяснили, что информация о связи ТВЗ с производством вооружений не соответствует действительности.

«Никаких вооружений, включая «стартовые платформы для межконтинентальных ракет», ни ТВЗ, ни какой-либо другой завод Трансмашхолдинга не производит», — говорится в ответе.

Ранее сообщалось, что латвийские спецслужбы проверяют информацию СМИ о том, что семейная пара из Латвии открыла ресторан в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить