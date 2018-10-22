В Латвии проверяют данные об открытии семейной парой ресторана в Крыму
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«Можем подтвердить, что службе известен упомянутый случай и мы его оцениваем. Полиция безопасности воздержится от более подробных комментариев», — заявил он журналистам.
Отмечается, что супруги из Латвии купили суши-бар в Крыму и сделали из него латышский ресторан.
Супруги рассказали, что им понравился Крым в качестве места для жизни, ведения бизнеса и воспитания детей.
В начале октября в Крым прибыли представители украинской диаспоры из семи стран Европы.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.