В Латвии проверяют данные об открытии семейной парой ресторана в Крыму

Короткая ссылка
Латвийские спецслужбы проверяют информацию СМИ о том, что семейная пара из Латвии открыла ресторан в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Полиции безопасности республики.
В Латвии проверяют данные об открытии семейной парой ресторана в Крыму
  • ©pixabay.com

«Можем подтвердить, что службе известен упомянутый случай и мы его оцениваем. Полиция безопасности воздержится от более подробных комментариев», — заявил он журналистам. 

Отмечается, что супруги из Латвии купили суши-бар в Крыму и сделали из него латышский ресторан. 

Супруги рассказали, что им понравился Крым в качестве места для жизни, ведения бизнеса и воспитания детей.

В начале октября в Крым прибыли представители украинской диаспоры из семи стран Европы.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить