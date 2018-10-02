В Крым прибыли представители украинской диаспоры из семи стран Европы

Представители украинской диаспоры из Италии, Германии, Польши, Молдавии, Болгарии, Грузии и Литвы прибыли в Крым с ознакомительным визитом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу украинской общины Крыма Анастасию Гридчину.

«В Крым прибыла иностранная делегация (из представителей украинской диаспоры) из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдовы, Грузии, Литвы», — заявила она.

По её словам, члены делегации собрались для участия в круглом столе под названием «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом».

Также Гридчина сообщила, что участники возложили цветы к памятнику украинскому писателю Тарасу Шевченко и посетили Музей украинской вышивки имени героя Украины Веры Роик.

Ранее стало известно, что американская делегация прибыла в Крым с трёхдневным визитом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал визит делегации из США на полуостров.