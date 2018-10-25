В Минске прокомментировали слова Климкина об опасности пребывания украинцев в Белоруссии

Слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об опасности пребывания украинцев в Белоруссии являются небылицей, подчеркнул пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопаснее жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Как отметил дипломат, после подобных заявлений складывается впечатление, что на Украине «перестроились на мышление исключительно военными категориями».

Ранее Климкин заявил, что пребывание украинцев на территории Белоруссии является потенциально опасным.

По его словам, опасность связана с тем, что на территории Белоруссии якобы работают «российские властные структуры».