Климкин заявил об опасности пребывания украинцев в Белоруссии

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев на территории Белоруссии является потенциально опасным.
Климкин заявил об опасности пребывания украинцев в Белоруссии
  • Reuters

Об этом дипломат сказал в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, опасность связана с тем, что на территории Белоруссии якобы работают «российские властные структуры»

«Пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Белоруссии действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность из-за «притока» оружия с Украины.

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