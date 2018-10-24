Климкин заявил об опасности пребывания украинцев в Белоруссии

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев на территории Белоруссии является потенциально опасным.

Об этом дипломат сказал в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, опасность связана с тем, что на территории Белоруссии якобы работают «российские властные структуры»

«Пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Белоруссии действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность из-за «притока» оружия с Украины.