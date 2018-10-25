Адвокаты Януковича передали ООН и посольству США материалы о нарушении прав защиты

Короткая ссылка
Адвокаты бывшего президента Украины передали представителям мониторинговой миссии ООН по правам человека и посольства США на Украине материалы о нарушениях прав защиты Виктора Януковича.
Адвокаты Януковича передали ООН и посольству США материалы о нарушении прав защиты
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу адвокатской фирмы Aver lex, где работают защитники Януковича.

«Обращения защиты Виктора Януковича о нарушениях прав адвокатов переданы в ООН и посольство США в Украине», — говорится в сообщении.

Защитник адвокатов Януковича Стивен Шнейбаум заявил, что их права были нарушены.

Ранее Янукович попросил суд дать ему возможность выступить по делу о госизмене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить