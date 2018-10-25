Адвокаты Януковича передали ООН и посольству США материалы о нарушении прав защиты

Адвокаты бывшего президента Украины передали представителям мониторинговой миссии ООН по правам человека и посольства США на Украине материалы о нарушениях прав защиты Виктора Януковича.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу адвокатской фирмы Aver lex, где работают защитники Януковича.

«Обращения защиты Виктора Януковича о нарушениях прав адвокатов переданы в ООН и посольство США в Украине», — говорится в сообщении.

Защитник адвокатов Януковича Стивен Шнейбаум заявил, что их права были нарушены.

Ранее Янукович попросил суд дать ему возможность выступить по делу о госизмене.