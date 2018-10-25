Адвокаты Януковича передали ООН и посольству США материалы о нарушении прав защиты
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу адвокатской фирмы Aver lex, где работают защитники Януковича.
«Обращения защиты Виктора Януковича о нарушениях прав адвокатов переданы в ООН и посольство США в Украине», — говорится в сообщении.
Защитник адвокатов Януковича Стивен Шнейбаум заявил, что их права были нарушены.
Ранее Янукович попросил суд дать ему возможность выступить по делу о госизмене.