Янукович просит суд дать ему возможность выступить по делу о госизмене

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Бывший президент Украины Виктор Янукович просит Оболонский районный суд Киева предоставить ему возможность выступить по делу о госизмене.
Янукович просит суд дать ему возможность выступить по делу о госизмене
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Александра Горошинского.

«Прошу суд… обеспечить реализацию моего права на выступление в уголовном производстве с использованием правовой помощи адвокатом Горошинским на территории России», — зачитал адвокат заявление своего подзащитного.

В рассмотрении дела объявлен перерыв до 24 октября.

Накануне в ходе заседания стало известно, что суд проигнорировал просьбу Януковича о рассмотрении его дела присяжными.

Прокурор Главной военной прокуратуры Украины ранее просил суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

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