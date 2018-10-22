Суд проигнорировал просьбу Януковича о рассмотрении его дела присяжными

Оболонский суд Киева не выносит на рассмотрение ходатайство бывшего президента Украины Виктора Януковича о рассмотрении его дела присяжными.

Как заявил адвокат Виталий Сердюк, после того как суд отказался допрашивать Януковича и началось давление на адвокатов, экс-президент подал заявление о суде присяжных.

По словам Сердюка, при этом суд не вынес на рассмотрение заявление Януковича.

Как он отметил, Янукович считает, что его действия должен судить украинский народ, который его избирал.

«Поэтому слушать данное дело, по мнению Януковича, заканчивать рассмотрение должен исключительно суд присяжных», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что суд объявил перерыв в слушании по делу Януковича.