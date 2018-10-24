ГосЧС Украины сообщила о ликвидации пожара на арсенале под Черниговом

В Черниговской области Украины ликвидировали пожар на арсенале. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«В 18:00 руководителем тушения пожара на шестом арсенале Минобороны объявлено о его ликвидации. В этот же день с 18:00 восстанавливается движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе. Жители могут возвращаться в свои дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 03:00 мск 25 октября.

23 октября ГосЧС Украины сообщила о локализации пожара на арсенале под Черниговом.

Пожар на арсенале хранения боеприпасов произошёл в ночь на 9 октября.