ГосЧС Украины сообщила о ликвидации пожара на арсенале под Черниговом
- Reuters
«В 18:00 руководителем тушения пожара на шестом арсенале Минобороны объявлено о его ликвидации. В этот же день с 18:00 восстанавливается движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе. Жители могут возвращаться в свои дома», — говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 03:00 мск 25 октября.
23 октября ГосЧС Украины сообщила о локализации пожара на арсенале под Черниговом.
Пожар на арсенале хранения боеприпасов произошёл в ночь на 9 октября.