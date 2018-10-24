Госкино Украины аннулировало лицензию на фильмы с участием Ярмольника и Алфёровой
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- РИА Новости
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Филипп Ильенко.
«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы и сериалы с участием Леонида Ярмольника: «Любовь в большом городе — 2», «Лузер», «Божья тварь». С участием Ирины Алфёровой — «Звезда шерифа» и «Потерянный рай», — написал он.
Ранее Министерство культуры Украины внесло Ярмольника и Алфёрову в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности страны.
Впоследствии артистка в беседе с ФАН прокомментировала произошедшее.