Ярмольника и Алфёрову внесли в список угроз нацбезопасности Украины
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Об этом сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что актёров внесли в перечень 22 октября.
В сообщении говорится, что перечень составляется Минкультуры Украины на основании обращений СНБО, СБУ или Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
В настоящее время в списке значатся 144 российских деятеля культуры.
Ранее стало известно, что Ярмольник попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».