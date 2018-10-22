Ярмольника и Алфёрову внесли в список угроз нацбезопасности Украины

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Министерство культуры Украины внесло российских актёров Леонида Ярмольника и Ирину Алфёрову в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности.
Ярмольника и Алфёрову внесли в список угроз нацбезопасности Украины
  • © Кинокомпания «Марс Медиа»

Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что актёров внесли в перечень 22 октября.

В сообщении говорится, что перечень составляется Минкультуры Украины на основании обращений СНБО, СБУ или Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В настоящее время в списке значатся 144 российских деятеля культуры.

Ранее стало известно, что Ярмольник попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

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