Ярмольника и Алфёрову внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины внесло российских актёров Леонида Ярмольника и Ирину Алфёрову в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что актёров внесли в перечень 22 октября.

В сообщении говорится, что перечень составляется Минкультуры Украины на основании обращений СНБО, СБУ или Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В настоящее время в списке значатся 144 российских деятеля культуры.

Ранее стало известно, что Ярмольник попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».