В Европарламенте обещали следить за ситуацией с двумя украинскими каналами

Действующий вице-президент Европарламента Хейди Хаутала заявила, что лично будет следить за всеми судебными процессами и событиями вокруг украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что она заявила об этом в ходе встречи с руководителями данных телеканалов.

«Евродепутат заверила, что лично будет следить за всеми судебными процессами и событиями вокруг этих телеканалов и поднимать этот вопрос непосредственно как с председателем группы дружбы Европарламент — Украина, так и со своими коллегами из фракции Зелёного союза Финляндии», — указывается в материале.

Как уточняется, Хаутала подчеркнула, что европейские депутаты должны вместе отстаивать принципы свободы слова в любой стране.

Ранее сообщалось, что на Украине вступило в силу постановление Рады об обращении к Совету национальной безопасности и обороны насчёт санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne.