В метро Киева 10 человек пострадали из-за неизвестного вещества
- РИА Новости
Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что у спускавшихся по эскалатору на платформу людей начало першить в горле, им стало трудно дышать, начался сильный кашель и головокружение.
Уточняется, что произошедшее спровоцировало панику.
По версии правоохранительных органов, инцидент произошёл из-за распыления газового баллончика компанией подростков, которые игрались с ним.
В настоящий момент подозреваемых разыскивают.
Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Запорожья 353 школьника были эвакуированы из-за распыления учеником газового баллончика.