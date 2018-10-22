В метро Киева 10 человек пострадали из-за неизвестного вещества

В Киевском метрополитене около десяти человек пострадали от распыления неизвестного вещества.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что у спускавшихся по эскалатору на платформу людей начало першить в горле, им стало трудно дышать, начался сильный кашель и головокружение.

Уточняется, что произошедшее спровоцировало панику.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошёл из-за распыления газового баллончика компанией подростков, которые игрались с ним.

В настоящий момент подозреваемых разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Запорожья 353 школьника были эвакуированы из-за распыления учеником газового баллончика.







