В метро Киева 10 человек пострадали из-за неизвестного вещества

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В Киевском метрополитене около десяти человек пострадали от распыления неизвестного вещества.
В метро Киева 10 человек пострадали из-за неизвестного вещества
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что у спускавшихся по эскалатору на платформу людей начало першить в горле, им стало трудно дышать, начался сильный кашель и головокружение.

Уточняется, что произошедшее спровоцировало панику.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошёл из-за распыления газового баллончика компанией подростков, которые игрались с ним.

В настоящий момент подозреваемых разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Запорожья 353 школьника были эвакуированы из-за распыления учеником газового баллончика.




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