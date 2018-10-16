Более 350 детей эвакуированы из школы в Запорожье

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В Шевченковском районе Запорожья 353 школьника эвакуированы из-за распыления учеником газового баллончика.
Более 350 детей эвакуированы из школы в Запорожье
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

По данным ведомства, 16 октября в 09:35 поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в школе распылили газовый баллончик.

«Немедленно была проведена эвакуация 353 человек. Полицейские, прибывшие на место, установили личность правонарушителя 2004 года рождения», — говорится в сообщении.

В начале октября в Хмельницкой области из-за вспышки кишечных инфекций были госпитализированы 20 детей.

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