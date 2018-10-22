Порошенко заявил о получении ВСУ отремонтированных РСЗО «Ураган»

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Вооружённые силы Украины получили партию отремонтированных 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган».
Порошенко заявил о получении ВСУ отремонтированных РСЗО «Ураган»
  • Facebook

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

«ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган». Это одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных», — указывается в его заявлении.

По словам Порошенко, за 20 секунд данная система может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 км.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что сторожевой корабль «Донбасс» вернулся в строй после ремонта.

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», подполковник запаса Сергей Ченнык заявил RT, что данный корабль будет «головной болью» для Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить