Порошенко заявил о получении ВСУ отремонтированных РСЗО «Ураган»

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Вооружённые силы Украины получили партию отремонтированных 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

«ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган». Это одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных», — указывается в его заявлении.

По словам Порошенко, за 20 секунд данная система может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 км.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что сторожевой корабль «Донбасс» вернулся в строй после ремонта.

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», подполковник запаса Сергей Ченнык заявил RT, что данный корабль будет «головной болью» для Украины.