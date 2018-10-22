Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о полёте украинских Су-25 на сверхмалой высоте

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Экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко в беседе с Nation News прокомментировал сообщения СМИ о полёте украинских Су-25 на сверхмалой высоте.
Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о полёте украинских Су-25 на сверхмалой высоте
  • Reuters

«Это хулиганство, пилот решил показать, как он может низко летать. Нужно понимать, что полёты на сверхмалых высотах требуют серьёзной подготовки, потому что много препятствий и это большой риск», — заявил он.

По словам Горбенко, такие полёты могут быть оправданны, когда стоит определённая задача, но даже в этом случае предусмотрено расстояние в 50 метров над землёй.

Ранее The Aviationist сообщал, что неизвестно, где снималось видео, но из-за количества транспортных самолётов Ил-76МД, которые замечены в кадре, предполагается, что это было на авиабазе в украинском Мелитополе.

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