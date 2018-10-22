Песков прокомментировал расследование убийства Захарченко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выводы о том, что к убийству лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко причастен Киев, сделаны на основании работы, которая ведётся на месте преступления.
Песков прокомментировал расследование убийства Захарченко
  • Reuters

«На основании работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведётся сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса», — сказал он, отвечая на вопрос, исходя из чего Кремль делает вывод о причастности Киева к убийству Захарченко.

Песков подчеркнул, что следствие по данному делу ведут правоохранительные органы, которые опираются на информацию, полученную на месте.

Ранее Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Донбассе после убийства Захарченко.

Глава ДНР погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка.

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