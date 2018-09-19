Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Донбассе после убийства Захарченко

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Президент России Владимир Путин в ходе разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил озабоченность ситуацией, которая сложилась в результате убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Донбассе после убийства Захарченко
  • Reuters

«Владимир Путин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы ДНР Захарченко. Вновь акцентирована необходимость полного выполнения минского комплекса мер 2015 года, включая законодательное закрепление Киевом особого статуса региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее содействие урегулированию внутриукраинского конфликта.

Ранее временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что одной из целей убийства главы ДНР Александра Захарченко была дестабилизация ситуации.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка.

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