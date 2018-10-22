Сербский патриарх рассказал о последствиях действий Константинополя на Украине
- РИА Новости
Как сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, об этом он сказал в интервью сербскому изданию «Новости».
«Кризис, в котором находится православный мир, очень глубок и, к сожалению, способен обернуться трагедией глубокого и продолжительного раскола», — приводит слова Иринея ТАСС.
Также патриарх отметил, что Сербская церковь воспринимает решение о снятии анафемы с глав двух украинских неканонических церквей как шаг, который ведёт к углублению раскола на канонической территории автономной Украинской православной церкви.
Ириней считает, что это «непосредственно открывает возможность появления новых расколов в других поместных церквах».
Ранее в Сербской церкви заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей не имел права признавать раскольническую церковь на Украине.